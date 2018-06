Le pack Lumix GX8 et objectif 12-60 mm à 749,99 euros chez la FNAC

Optez pour l'hybride

Résistant et efficace

Modifié le 27/06/2018 à 16h17

C'est au tour de la FNAC de dégainer ses promotions pour ces soldes estivales cru 2018. A commencer par ce joli pack comprenant le boitier hybride Panasonic Lumix GX8 et son objectif 12-60 mm qui perd 150 euros, pour tomber sous la barre des 750 eurosSachez que pour ce produit, vendu et expédié par la FNAC, vous pourrez bénéficier de frais de port offerts si vous êtes membre FNAC+, et que le retrait en magasin est lui-aussi gratuit, pour peu que le produit soit en stock.APN hybride de chez Panasonic, le Lumix GX8 est un boitier qui bénéficie de solides atouts en sa faveur. D'une construction solide, il bénéfice d'une tropicalisation avancée qui lui permettra de résister à l'eau, à la poussière ainsi qu'aux chocs, ce qui en fera un partenaire idéal pour les sessions de shooting en extérieur.Il propose en outre une stabilisation hybride sur six axes, et s'avère aussi efficace en photographie qu'en vidéo, qu'il pourra capturer en 4K. Ajoutez à cela sa simplicité d'utilisation, une ergonomie qui vise l'efficacité et le confort, et vous obtenez un APN qui fait son boulot, et qui le fait bien.