Outriders : People Can Fly détaille comment les inventaires disparus seront restaurés

Pour restaurer les inventaires disparus, People Can Fly va procéder à une catégorisation des joueuses et joueurs affectés. Ceux-ci seront séparés en trois groupes (A, B et C) afin de marquer la gravité du problème de chaque groupe.

Le premier groupe comptera donc ceux pour qui le jeu est proprement injouable en raison de la disparition d'inventaires et des messages d'erreur à répétition lors de la connexion aux serveurs d'Outriders. Il s'agira bien sûr du groupe prioritaire.

Le groupe B rassemble les Altérés étant affectés par la disparition d'inventaires, mais pas au point de rendre le jeu injouable. Le groupe C rassemble enfin tous les autres Altérés, pour qui l'Anomalie s'est montrée relativement clémente.