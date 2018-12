Test du Dell XPS 13 (2018) : l’ultraportable presque parfait

Un design sans grande révolution

Une caméra et un lecteur d'empreinte digitale

XPS 13 2018 : un excellent écran !

Quelles performances pour ce Dell XPS 13 2018 ?

Des haut-parleurs qui manquent de précision

Une autonomie toujours folle avec cet ultraportable

Prix et disponibilité

Notre avis sur l'ultrabook nouvel génération de Dell

Dell XPS 13 2018 Les plus + Écran bord à bord impressionnant + Une excellente qualité de fabrication + Performances + Confort de frappe et clavier rétroéclairé + Excellente autonomie Les moins - Écran brillant sujet aux reflets - Mauvaise répartition du poids - Le "tout USB-C" qui divise - Haut-parleurs peu puissants - Ventilateurs audibles à pleine puissance

Design et ergonomie Ecran Performances Audio Autonomie 4.5

Note : nous avons testé la version équipée d'un écran Full HD, du processeur Intel Core i7-8550U de 8e génération, le tout accompagné de 16 GB de RAM LPDDR3 à 2 133 MHz et 512 de disque SSD. Cette configuration est affichée autour des 1650€ sur le site de Dell.Pas de grande révolution en terme de design pour lequi partait déjà avec des bases solides, à savoir un châssis en aluminium brossé et des tranches en fibre de carbone. Des matériaux nobles très agréables au toucher et qui respirent la qualité.Laissons pour l'instant l'ordinateur fermé pour nous intéresser aux connectiques tout autour. Pour proposer un produit toujours plus fin, Dell a fait le choix du tout USB-C, avec deux connecteurs Thunderbolt 3 sur le côté gauche, et un USB-C 3.1 sur le côté droit. Les connecteurs servent maintenant à recharger l'ultraportable, le connecteur propriétaire ayant tiré sa révérence.Sur ce même côté, on retrouve une prise casque 3.5 mm, un lecteur de carte microSD et un haut-parleur. Le second haut-parleur se trouve sur la tranche gauche à côté de 5 LED et un bouton permettant d'afficher le niveau de batterie restant. On regrette la disparition de l'HDMI, de l'USB classique ou encore du lecteur de carte SD sur l'autel de la finesse. Pour nous consoler, Dell fournit un adaptateur USB-C vers USB 3.0.Cela permet au Dell XPS d'que la version précédente, avec seulement 1,8 centimètre d'épaisseur pour 1,21 kg sur la balance. Puisque que l'on parle du poids, sa répartition n'est pas idéale, donnant l'impression une fois en main qu'il est plus lourd qu'il ne l'est véritablement. Un déséquilibre qui se constate également par la difficulté à ouvrir le PC d'une seule main, ce qui est presque impossible avec la résistance du châssis.En ouvrant la bête, on constate un changement de revêtement, maintenant équipé de la technologie Gore-Tex connue dans le monde du textile pour ses propriétés étanches et respirantes. Un moyen pour Dell d'. Même en usage soutenu, la température reste très correcte et ne gêne en rien l'utilisation du PC.Le clavier magnétique rétroéclairé est très agréable à utiliser au quotidien. Il n'a pas grand-chose à envier aux meilleurs du marché. Le trackpad est également excellent, et sa taille est largement suffisante pour pouvoir effectuer confortablement tous les raccourcis par gestes de Windows.Sur la droite du clavier, on retrouve un lecteur d'empreinte situé sur le bouton de mise sous tension. Ce dernier se montre assez réactif, mais assez loin de ce que peuvent proposer nos smartphones par exemple.La caméra frontale est maintenant centrée sous l'écran, un placement plus judicieux hérité de la version convertible 2-en-1 du Dell XPS 13. La webcam propose une définition 720p en 3D avec capteur infrarouge, la rendant compatible avec reconnaissance faciale de Windows Hello. Une solution efficace pour déverrouiller l'ordinateur, veillez simplement à bien vous trouver dans l'axe de la caméra.Passons maintenant à la partie la plus impressionnante visuellement, nous parlons bien sûr de l'écran 13,3 pouces qui tient dans un châssis d'environ 11 pouces, rendant l'ultraportable extrêmement compact. Une prouesse qui n'est pas nouvelle, mais qui fait encore son effet tant Dell a de l'avance sur la concurrence dans ce domaine.Pour ce qui est des qualités intrinsèques de la dalle IPS (version Full HD), le contraste est excellent, tout comme la luminosité maximum qui fait un bond par rapport à la génération précédente.Un tableau idyllique qui est terni par une décision que nous regrettons, le passage d'une dalle matte à une dalle tactile (quelle que soit la configuration). Un comble pour un ultraportable qui a pour vocation à pouvoir être utilisé partout y compris en extérieur. La brillance de la dalle nuit à la lisibilité globale. Sûrement notre plus grand regret sur ce nouveau Dell XPS version 2018.Le Processeur Intel Core i7-8550U de 8e génération (8 Mo de mémoire cache et jusqu'à 4,0 GHz) se montre très performant, que ce soit dans un usage bureautique ou pour de la retouche photo. Vous pourrez même vous permettre du montage vidéo amateur sans trop de difficultés. Le SSD permet de lancer les applications très rapidement et les 16 GB de RAM permettent un multitâche plus que confortable.Sous Geekbench 4, notre configuration affiche un score de 4502 en single-core et 13125 en multi-Core. Sous PCMark 10, le score est de 3660. Cela représente un vrai gain de performance par rapport à la génération précédente qui s'explique par la présence de 4 coeurs physiques (8 coeurs logiques en Hyper-Threading), contre deux coeurs physiques (et 4 logiques), sur la génération précédente.La puce graphique intégrée Intel HD Graphics 620 n'est pas taillée pour le calcul 3D et le gaming. Si vous voulez faire tourner quelques jeux, prenez des titres qui ne demandent pas d'énormes puissances de calcul. Vous serez en mesure de faire tourner des jeux récents, mais en 720p avec des concessions importantes sur les détails graphiques. Simplement de quoi dépanner pour quelques jeux Steam lorsque vous êtes en déplacement.Lorsqu'il est fortement sollicité,. Le revêtement Gore-Tex se montre efficace dans la mesure où la chaleur ne se ressent pas au niveau du clavier et du repose-poignets. Le ventilateur se mettra en revanche à tourner de manière un peu bruyante lorsque vous sollicitez beaucoup la machine. Rassurez-vous, le volume sonore n'a rien d'insupportable, et le ventilateur ralentit rapidement une fois la chaleur dissipée.Les haut-parleurs stéréo situés sur les tranches droites et gauches du PC ne nous ont pas fait une forte impression. La puissance maximale n'est pas très élevée et la distorsion est très présente, quel que soit le type de contenu écouté. On touche ici aux limites d'un châssis de plus en plus fin. Si vous voulez une bonne restitution sonore, utilisez la prise casque 3.5 mm qui offre un bien meilleur rendu.C'est une batterie 4 cellules de 52 Wh qui équipe le Dell XPS 13 2018. Si l'on pouvait s'inquiéter de l'endurance de la machine suite à sa cure de minceur, nous avons rapidement été rassurés en testant l'autonomie. La version 2018 de l'ultraportable de Dell reste un des meilleurs dans sa catégorie !En Wi-Fi avec la luminosité au maximum et le son à 50%, nous avons. Dans un usage plus classique à base de navigation web et de retouche photo sur Photoshop CC 2018, le tout en Wi-Fi avec une luminosité réglée sur 30%, nous avons tenu 9h15. En mode bureautique sans activer le Wi-Fi, vous pourrez facilementUne autonomie impressionnante qui vous assure de pouvoir partir la journée sans avoir à le brancher. La recharge peut se faire via les ports USB-C. Cette connectique étant standard, il est possible d'utiliser d'autres chargeurs USB-C, à condition qu'ils fassent également 45 Watts comme le chargeur d'origine.Comme toujours avec Dell, plusieurs configurations sont proposées. Le Dell XPS 13 2018 n'échappe pas à cette règle, avec un prix de départ affiché à 1300€ pour la version équipée d'un Core i5 8250U de 8e génération, 8 GB de RAM et un disque SSD de 256 Go. Un écran 4K tactile et jusqu'à 1 To de SSD sont également proposés, faisant grimper la facture à plus de 2100€. Notez que la couleur Or Rose est uniquement disponible sur les configurations haut de gamme, les autres proposant seulement le coloris Argent.En améliorant encore sa formule, les'impose sans surprise comme, en reprenant les atouts de la génération précédente tout en améliorant certains points. Qualité de fabrication, écran, performances, autonomie, il a tout pour plaire à ceux qui cherchent un PC taillé pour la mobilité.Seuls la partie audio imparfaite, l'écran brillant et la disparition de certaines connectiques au profit de l'USB-C peuvent diviser. La répartition imparfaite du poids de la machine lui donne également une impression de lourdeur alors qu'elle ne pèse que 1,21 kg. Nous vous recommandons le nouveau Dell XPS 13 qui reste une référence dans le monde des ultraportables.