Asus et BMW dévoilent un concept de laptop gaming contrôlable par les gestes

Des machines adaptées à tous

Une refonte en profondeur

Source : PCGamesN.

C'est BMW Designworks, filiale du groupe spécialisée dans la conception de produits (pas seulement automobiles), qui a travaillé sur ce laptop concept avec Asus.Le design des ordinateurs de laest reconnaissable entre mille, mais il faut reconnaître qu'il n'est pas des plus sobres.» confie Geoff Gasior, membre de l'équipe marketing chez Asus, à nos confrères de PCGamesn.com.».Et l'entreprise a joint les actes à la parole, puisque ce concept d'fait subir un important lifting à la gamme ROG à laquelle Asus nous a habitués.Asus et BMW Designworks ne se sont pas contentés pas de modifier le design du laptop. Le constructeur hardware indique avoir voulu imaginer la prochaine génération d'ordinateurs portables en explorant les différentes technologies qu'ils pourront bientôt embarquer. Cet ordinateur portable serait donc « AR Ready » en embarquant un système de réalité augmentée, et certaines de ses fonctionnalités pourraient être pilotées avec de simples gestes.Mais ce laptop est encore au stade de concept (qu'il ne dépassera peut-être jamais), et les fonctionnalités imaginées par Asus et BMW Designworks ne sont pour l'instant que des intentions sans application concrète. Ce n'est pas la première fois que le constructeur informatique imagine - sans forcément les mener à bien - des moyens de faire évoluer ses gammes de produits. Asus affirme d'ailleurs travailler sur un espace de stockage amovible avec une connectique spécifique, permettant d'héberger les profils utilisateurs et les données sensibles ailleurs que sur le disque dur de l'ordinateur.