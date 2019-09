Un store d’applications alternatif sans jailbreak débarque sur iOS (mais pour combien de temps ?)

Une nouvelle boutique indépendante pour les appareils sous iOS

Une démarche simplifiée pour en profiter

Source : Engadget

Face à ce bridage, un développeur a décidé de proposer une boutique alternative à iOS. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, nul besoin de jailbreaker le smartphone pour en profiter. Il suffit de suivre une démarche plutôt simple et sans danger pour l'iPhone. Deux prérequis : un ordinateur et un smartphone (forcément estampillé Apple).Cette boutique alternative pour iOS, nommée AltStore, est développée par Riley Testut. Ce dernier utilise une fonctionnalité permettant aux développeurs d'applications iOS de lancer les logiciels qu'ils conçoivent sans passer par un certificat d'entreprise délivré par la firme de Cupertino. Un moyen de contourner les restrictions d'Apple tout en profitant d'une fonction légale mise en place par ce dernier. Ainsi, l'iPhone recevant une application venue de la boutique AltStore pensera que cette dernière est en réalité en développement et testée par un développeur.Néanmoins, une démarche un peu particulière - mais pas forcément difficile - est nécessaire pour « tromper » l'appareil sous iOS et profiter d'AltStore.Comme l'explique Testut, il faudra s'équiper logiquement d'un appareil utilisant le système d'exploitation iOS et d'un PC/Mac avec le logiciel AltServer. Une fois le logiciel lancé sur l'ordinateur, AltStore va alors s'installer sur le smartphone. La synchronisation WiFi et iTunes doit également être activée. Un mot de passe Apple sera alors demandé : il suffit d'utiliser son compte ou d'en créer un nouveau.Une fois AltStore sur votre terminal sous iOS, il faudra se rendre dans sespuis, dans la sous catégoriese trouvant dans la partiepuis activer le profil. A noter que le mot de passe du compte est renouvelé, automatiquement ou manuellement, toutes les semaines.La bêta de l'AltStore est déjà disponible tandis que la version finale arrive ce week-end. A noter que seule deux applications sont disponible - l'une étant un émulateur SNES... pas vraiment légal, du moins pour les ROMs.Reste que, même si la démarche est parfaitement légale dans les faits, cette boutique alternative pourrait ne pas plaire à Apple. Mais pour l'interdire, il faudrait totalement modifier les règles établies pour les tests opérés par les développeurs d'applications mobiles.