App Store : 2x plus d’éditeurs d’applis millionnaires que sur le Play Store

Deux fois plus de millionnaires que sur Google Play



Nombre d'éditeurs ayant généré plus d'un million de dollars de revenus par plate-forme. © SensorTower

Les jeux vidéo toujours très vendeurs



Répartition des revenus sur les différentes catégories d'applications sur Android. © SensorTower



Répartition des revenus sur les différentes catégories d'applications sur iOS. © SensorTower

Source : SensorTower

Vous éditez des applications et souhaitez faire fortune ? C'est sur l'qu'il faut distribuer. C'est ainsi que pourraient être résumées de façon simpliste les nouvelles données partagées par SensorTower sur les revenus générés sur les plateformes de téléchargement d'applications mobiles.Malgré le fait qu'iOS n'équipe, son magasin d'application continue d'être le plus lucratif. En réalité, l'App Store l'est même deux fois plus.En 2018, len'a permis « qu'à » 88 éditeurs de franchir le seuil du million de dollars de revenus nets. On remarque, en revanche, qu'en comparaison à l'année 2017, c'est bel et bienSans surprise, SensorTower constate qu'une part substantielle des revenus générés autant sur iOS que sur Android provient des, ces achats in-app accordant diverses fonctionnalités ou avantages additionnels. Apple a par ailleurs annoncé hier qu'il serait possible, à l'avenir, d'offrir des achats in-app à ses amis de la même manière qu'on peut déjà le faire avec une application classique.Dans le détail, on constate que les jeux vidéo continuent d'être la catégorie d'applications la plus rémunératrice, quel que soit le store.En revanche, on remarque que la part des revenus dégagés par les jeux vidéo sur Android. 65 % des éditeurs ayant franchi le million de revenus nets cette année distribuent des jeux mobiles sur Android, contre 33 % sur iOS.La répartition des ventes sur le magasin d'application d'Apple est plus bigarrée. Si 33 % des éditeurs doivent leur million de dollars à des jeux vidéo et. Viennent ensuite les catégories « Style de vie », « Photo et vidéo », « Réseaux sociaux ».SensorTower explique cette part importante dédiée aux applications de santé et de style de vie au fait que ce genre d'applications proposent, bien souvent, un modèle économique basé sur l'abonnement. Ce faisant, les éditeurs récupèrentétalés sur toute la durée de souscription de l'abonné.