CarPlay acceptera bientôt Google Maps ou Waze

Système fermé

Modifié le 05/06/2018 à 15h41

Apple prend acte d'une forte demande de ses utlisateurs, d'autant que la pression vient aussi des constructeurs automobiles. Ford n'a ainsi pas attendu Apple pour contourner les verrous de CarPlay vis-à-vis de Waze.C'est le reproche, pour ainsi dire historique, formulé à l'adresse d'Apple : son obstination à enfermer ses utilisateurs dans un écosystème d'applications maison. Si Apple a considérablement desserré l'étau sur iPhone et iPad ces dernières années, il demeure impossible d'installer certaines applications très populaires sur CarPlay, le système embarqué d'Apple pour l'automobile.CarPlay vous force ainsi à utiliser pour vos trajets sa propre application de navigation Apple Maps. Mais celle-ci demeure moins populaire (et moins riche) que d'autres applications concurrentes, au premier rang desquelles Google Maps et Waze (qui appartient aussi, depuis 2013, à Google). Mais avec iOS 12, ces blocages seront totalement levés.Lors de sa conférence développeurs, Apple a annoncé lundi 4 juin que CarPlay s'ouvrira d'ici la fin de l'année, après déploiement d'iOS 12, aux applications de navigation tierces. Le mouvement est important pour Apple, qui reconnaît implicitement qu'écarter la concurrence, notamment Waze, risquait à terme de pénaliser CarPlay au profit d'Android Auto.A noter que Ford n'a pas attendu Apple pour offrir à ses clients sous iOS d'utiliser les applications les plus populaires du marché : comme promis pendant le CES de Las Vegas en début d'année, le constructeur automobile propose ainsi de projeter Waze sur l'écran de sa voiture grâce à Sync 3, et ce même si la voiture embarque CarPlay.