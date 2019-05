Google revoit l'interface d'Android Auto et intègre un mode sombre

Une interface repensée pour offrir plus d'options durant la conduite

Une mise à jour attendue cet été pour tous les véhicules compatibles

Source : 9to5Google

À télécharger :

Android Auto sur Android



n'a pas attendu la Google I/O, qui débute ce mardi 7 mai, pour commencer à annoncer les nouveautés concernant ses nombreux services.Sur son blog , l'entreprise présente le nouvel, son système embarqué pour les voitures qui va se doter d'un design revu de fond en comble. Android Auto n'avait pas été retravaillé aussi profondément depuis son lancement en 2014.La première nouveauté majeure concerne la. Autrefois statique et permettant de retourner à l'accueil du système, elle est aujourd'hui dynamique et permet d'accéder à différentes applications pendant la conduite. Par exemple, un bouton Spotify vous permet de contrôler votre musique en cours de navigation dans Google Maps.Un bouton Google Assistant est également accessible en permanence pour naviguer dans l'interface sans quitter la route des yeux. Le centre de notifications a été repensé pour offrir une fois au volant les derniers appels et messages reçus et desgrâce à l'assistant vocal.Un nouvel écran d'accueil est également proposé, offrant un accès bien plus rapide à tous les services disponibles. Les icônes et la police de caractères sont plus larges pour améliorer la visibilité des éléments visuels affichés pendant la conduite.Google insiste enfin sur son nouveau thème visuel, plus, pour là encore offrir un meilleur confort visuel de jour comme de nuit et mieux distinguer les différents éléments d'interface.La mise à jour sera déployée à tous les véhicules déjà compatibles Android Auto au cours de l'été.