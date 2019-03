Google Play Store : vers de nouvelles normes d'icônes pour les apps

À gauche : icône actuelle; au centre : nouvelle icône; à droite : icône non-adaptée © Google

Des icônes à forme unique pour le Play Store

Une mesure destinée à améliorer la lisibilité de la boutique d'applications

Source : Android Police

L'un des points forts d'pour ses utilisateurs reste la possibilité de personnaliser tout ou une partie de l'interface. Ces dernières années,tente malgré tout de reprendre la main sur quelques éléments de l'expérience utilisateur, comme avec Material Design qui cherche àle look des applications.Le moteur de recherche s'attaque cette fois auxdes logiciels présents sur le Play Store. À partir du 1er mai, il ne sera plus possible pour les développeurs d'utiliser une forme libre pour leurs applications. Ils devront adopter un nouveaude 512 x 512 pixels. Le magasin appliquera ensuite un effet pour afficher l'icône sous forme d'un carré aux coins arrondis.Les développeurs auront jusqu'aupour mettre à jour l'icône de leur logiciel. Après cette date, elle repassera à l'ancien affichage, une icône ronde dans un carré aux angles arrondis, dépareillée des autres logiciels proposés par la boutique d'applications.Cette décision concerne les Play Store des plateformes Android et ChromeOS. Les autres systèmes adaptés aux objets connectés ou aux automobiles, probablement en raison des contraintes d'affichages de ces différents appareils.Google indique également que cette décision n'aura aucune incidence sur le tiroir d'applications de l'utilisateur. Cette décision a été prise uniquement pouret la recherche de logiciels sur le Play Store. Google souhaite en effet que les visiteurs se concentrent plus sur le logo de l'application plutôt que sur la forme.