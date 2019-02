Les Apps du Play Store devront cibler Android 9 Pie avant cet automne (ou disparaître)

Le mois d'août en ligne de mire et l'automne prochain en guise de deadline

Google Play Protect veillera au grain

Une directive émanant de Google, qui souhaite - comme chaque année - pousser les développeurs Android à s'orienter vers les dernières fonctionnalités de son API. En novembre dernier, la firme de Mountain View avait ainsi exigé des développeurs qu'ils ciblent la version 8.0 d'Android, ou supérieur.Fort logiquement, Google prépare aujourd'hui le terrain pour standardiser le recours au niveau 28 de son API, pour Android 9 Pie, alors qu'se profile peu à peu à l'horizon.A compter du mois d'août, qui devrait peu ou prou coïncider avec le lancement de la prochaine version canonique d'Android, toutes les nouvelles applications devront donc cibler. En d'autres termes, ces dernières pourront toujours supporter les anciennes versions de l'OS de Google (même la toute première si elles le veulent), mais devront être conçues avant tout pour la dernière mouture d'Android en date.Une consigne principale doublée d'une seconde requête de la part de Google : dès novembre, les mises à jour déployées sur des applications déjà existantes devront elles aussi cibler Android 9 Pie. A noter toutefois que les applications qui ne sont plus tenues à jour par leur développeur, ne sont pas concernées.Android Police note également quecommencera bientôt à avertir les utilisateurs lorsque ces derniers tentent d'installer sur leurs appareils des versions dépassées d'applications ailleurs que depuis le Play Store. En août, les utilisateurs recevront par ailleurs des messages d'avertissement lorsqu'ils installeront une application n'ayant pas été conçue avecen tête (API niveau 26), tandis qu'à partir de novembre, ces mises en garde s'étendront aux mises à jour d'applications existantes.Comme Google l'avait déjà précisé par le passé, ce processus est revu chaque année en faveur de la dernière version d'Android. Après Android 9 et l'API niveau 28 en 2019, ce seront donc Android Q et l'API niveau 30 que Google poussera en avant durant l'été 2020 et ainsi de suite.