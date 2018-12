Google dresse le palmarès des meilleures jeux et applis du Play Store en 2018

Les meilleures applications Android de 2018



Drops a été élu meilleure application de l'année sur le Google Play Store. © Google

Les meilleurs jeux Android de 2018



PUBG Mobile consacré meilleur jeu de l'année sur Android. © Bluepoint Games

Les films les plus vendus de 2018

Avengers : Infinity War

Thor : Ragnarok

Black Panther

Ready Player One

Jumanji : Bienvenue dans la Jungle

Les séries TV les plus vendues de 2018

Game of Thrones : Saison 7

Grey's Anatomy : Saison 14 (VF)

Grey's Anatomy : Saison 15 (VO)

The Walking Dead : Saison 8 (VF)

Les Frères Scott : Saison 9 (VF)

Les livres les plus vendus de 2018

Harry Potter à L'école des Sorciers - J.K Rowling

Réfléchissez et devenez riche - Napoleon Hill

Une fille comme elle - Marc Levy

17 nouvelles enquêtes de Sherlock Holmes - Arthur Conan Doyle

Harry Potter et la Chambre des Secrets - J.K Rowling

Feu et Sang - George R.R. Martin

Autopsie - Mehdi Meklat

Devenir - Michelle Obama

Mbappé - Cyril Collot

Elevation - Stephen King

En cette fin d'année 2018, tout le monde y va de son petit best-of. Google ne fait pas exception et propose aujourd'hui son classement desdans les catégories applications, jeux vidéo, films, séries TV, ebooks et audiobooks.Cette année, Google a décidé de récompenser , au rang de meilleure application de l'année. Celle-ci permet, via une interface des plus intuitives, d'apprendre jusqu'à 31 nouvelles langues. Le public a quant à lui choisi de consacrer IGTV, l'application de vidéos à partager de Instagram est, elle, promue au rang de meilleure application de divertissement de l'année., application de correspondance à l'ancienne, se voit quant à elle décerner le titre de meilleure découverte de 2018.Dans la catégorie développement personnel, Google décerne le premier prix à, une application de méditation accessible à tous. Enfin,, application de gestion de projets en équipe, est élue meilleure application pratique de l'année.Sans grande surprise, c'est le mastodonte PUBG Mobile qui reçoit la distinction de meilleur jeu de l'année 2018 et du meilleur jeu compétitif.repart quant à lui avec le choix du public.est élu meilleur jeu grand public de l'année, et l'énigmatiques'octroie le prix de jeu vidéo le plus innovant des 12 derniers mois.Enfin, le thriller/puzzle game, développé par le prolixe Rusty Lake, remporte la palme du meilleur jeu indépendant de l'année sur Android.Dans une autre catégorie, Google listesur sa plate-forme. Comme vous pouvez l'imaginer : Marvel est en grande forme dans le classement.Le palmarès desde l'année sur le Play Store n'étonne pas non plus, si ce n'est la présence double d'une certaine série médicale de ABC et ... des Frères Scott.Google décline ce dernier classement en deux catégories : les livres audio d'une part, et les e-books d'autre part.