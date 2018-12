Android Auto : une mise à jour pour moins perturber la conduite

Pour la musique...

Dans les prochains jours, Google va déployer la toute nouvelle mise à jour de son système embarqué. Une update qui va évidemment apporter son lot d'améliorations, et qui va notamment se focaliser sur l'interface utilisateur. Le but est en effet de proposer une interface plus efficace, tout en étant moins perturbante pour le conducteur.En effet, les voitures étant de plus en plus fournies en terme d', les risques de distraction se multiplient. Ainsi, avec son nouvel Android Auto, Google vise à enrichir l'expérience, tout en optimisant les interactions avec l'écran.La nouvelle interface permet notamment de profiter de diverses optimisations en ce qui concerne la lecture musicale, avec une ergonomie revue, ce qui passe par exemple par des pochettes d'album plus larges.Google a également optimisé les résultats de recherche fournis par Google Assistant pour la navigation musicale. Il est désormais plus simple de demander à Google de jouer certains genres spécifiques, de s'attarder sur une période particulière (les années 80 par exemple), ou simplement demander à Google de jouer un titre bien précis d'un artiste.Côté messages, Google va proposer une nouvelle fonction qui permet de visualiser un aperçu du message entrant, en se superposant à l'application en cours.De cette manière, le conducteur n'a pas à regarder son téléphone pour lire le-dit message, puisque ce dernier va "popper" sur l'écran de la console centrale. Evidemment, Google précise que le message s'affichera uniquement lorsque la voiture sera à l'arrêt, et qu'il sera possible de configurer à sa guise cette option via les Réglages, de manière à éviter qu'un message, un peu osé par exemple, ne soit à la vue de tous les occupants de la voiture.