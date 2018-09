OnePlus déploie son Android P en seulement 45 jours

OnePlus accélère son cycle de mises à jour majeures...pour ses derniers téléphones

Source : The Verge

Les utilisateurs dun'auront pas eu à attendre longtemps avant de pouvoir profiter des nouveautés apportées par Android Pie. Un mois seulement après le lancement de la mise en ligne par Google, le constructeur chinois propose au téléchargement une mise à jour majeure de son smartphone phare sous Android Pie 9.0.Évidemment, comme la majorité des constructeurs, ce n'est pas la version proposée parmais OxygenOS, une version optimisée et modifiée par OnePlus, avec des fonctionnalités propres concernant l'interface, la navigation entre les différents éléments du système et des améliorations liées à l'autonomie et à la gestion de l'énergie. OnePlus intègre également un mode « Ne pas déranger » enrichi et un « Gaming mode », pour optimiser les performances dupendant l'utilisation d'un jeu vidéo.Le constructeur n'a pas perdu de temps et a lancé un programme de bêta-test dès le mois d'août, proposé à quelques utilisateurs sélectionnés. Visiblement le test s'est révélé concluant puisque la mise à jour va être déployée rapidement à des millions d'utilisateurs. « L'OTA sera reçue par un petit nombre d'utilisateurs aujourd'hui et sera déployée plus largement dans quelques jours après que nous nous sommes assurés qu'il n'y aucun bug critique » indique la marque dans un communiqué.Pour le moment, seul le OnePlus 6 est concerné par ce passage à. Le constructeur n'a pas encore communiqué sur une mise à jour à destination des terminaux plus anciens.