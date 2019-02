Spirit Animal : le Raspberry Pi qui combine guitare électrique et synthé virtuel

Guitare sur Raspberry Pi ou Raspberry Pi sur guitare ?

Fruit d'un partenariat entre la société britannique Lucem Custom (spécialisée dans la customisation de guitares électriques et de basses) et l'américain Tracktion, cette guitare un peu spéciale embarque unfaisant office de synthétiseur, lui-même animé grâce au logiciel BioTek 2. Conçu par Tracktion, ce dernier permet notamment de paramétrer un instrument de musique virtuel. Il a ici été adapté au Raspberry Pi directement par l'éditeur basé à Seattle.Pour le reste, c'est Lucem Custom qui s'est chargé, la Visceral, présentée comme étant à mi-chemin entre une guitareet demi-caisse. Ce modèle arbore, juste en dessous du chevalet, un espace vide qui a été comblé dans le cas présent par, son écran et sa batterie.Car oui, l'appareil ne se suffisant pas à lui-même, Lucem Custom et Tracktion lui ont ajouté un écran tactile de 5 pouces, une batterie Li-ion dotée d'une autonomie deet une sortie Jack standard (1/4"). Par ailleurs, la Spirit Animal a été conçue de manière à permettredu Raspberry Pi, qui peut également communiquer avec le monde extérieur grâce à sa puce Wi-Fi. Deux vecteurs permettant le partage d'écran, le contrôle à distance du dispositif et l'installation de mises à jour logicielles.Cet étonnant concept dea été présenté pour la première fois lors de la NAMM 2019, tenu le week-end dernier en Californie, note la fondation Raspberry Pi dans un article publié à cette occasion