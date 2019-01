Le Raspberry Pi Compute Module 3+ annoncé et déjà en vente !

"Un design thermique amélioré"

40 dollars pour le modèle équipé de 32 Go de mémoire eMMC

Ce nouveau successeur au Compute Module original se voit équipé pour l'occasion de la même puce que le Raspberry Pi 3B+ (c'est-à-dire un SoC quad-core Broadcom BCM2837B0). Cette dernière est toutefois cadencée à une fréquence moindre, qui plafonne ici à seulement 1,2 GHz (contre 1,4 GHz sur le Raspberry Pi 3B+) en raison de "", lit-on sur le communiqué publié ce lundi par la fondation. Pour le reste, il faut compter sur 1 Go de mémoire vive en LPDDR2 et sur un maximum de 32 Go de mémoire flash eMMC.Ce Compute Module 3+ (ou CM3+ pour les intimes) ne se contente toutefois pas de reprendre à l'identique les caractéristiques de ses deux grands frères et de les agrémenter d'une puissance de calcul en hausse. Raspberry Pi explique ainsi avoir veillé à améliorer le design thermique du dispositif en modifiant légèrement le PCB. Le CM3+ a donc "". La fondation explique en revanche que le CM3+ produira ". En clair, ce sont les conditions d'accueil du Compute Module 3+ qui feront - ou pas - la différence face à son prédécesseur.La grande force de cette nouvelle barrette au format DDR2 SO-DIMM est toutefois de s'inscrire dans une continuité complète des deux modèles qu'elle vise à remplacer. La rétrocompatibilité pensée par Raspberry Pi permet ainsi de troquer un CM1 ou CM3 par un CM3+ sans avoir à ce soucier de quoi que ce soit... exception faite de la hauteur du PCB de cette nouvelle version, en légère hausse, indique le groupe.Disponible en trois versions (8, 15 ou 32 Go de mémoire eMMC), les tarifs du CM3+ s'étalent de 25 à 40 dollars. Ce dernier pourra par ailleurs être acheté ultérieurement en Bundle avec la plateforme IO Board censée l'accueillir. Aucun prix n'est pour l'heure évoqué pour cette offre groupée.La fondation Raspberry Pi indique en revanche que les modèles CM1 et CM3 ne sont plus recommandés pour entamer de nouveaux projets. Ces derniers resteront cependant disponibles à la vente jusqu'en janvier 2023, tandis que le CM3+, lui, restera au catalogue du groupe au minimum jusqu'en 2026.