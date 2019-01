L'environnement de développement éducatif Scratch pour Raspberry passe en version 3

Du nouveau avec Scratch 3

Scratch 3 sur Raspberry Pi ?

Le fameux langage de programmation visuellearbore un tout nouveau look, avec une interface graphique plus intuitive dans laquelle il est plus facile de naviguer. Bien entendu, la principale nouvelle de cette version 3 est, ce qui offre un environnement supplémentaire et ouvre de nouvelles possibilités aux enfants qui n'ont pas forcément accès à un ordinateur.La fondation a profité du déploiement de Scratch 3 pour mettre à jour l'ensemble de ses ressources gratuites pour ceux qui souhaitent apprendre avec ce langage, à savoir : Code Club, CoderDojo et Raspberry Jam. Par ailleurs, les versions Scratch 3 de tous les projets inclus dans les modules Scratch Code Club et CoderDojo Scratch Sushi Cards sont d'ores et déjà actives. En outre, la fondation indique sur son blog que bon nombre d'améliorations ont été apportées à ses ressources de projets.Enfin, de nombreux projets sont actuellement en cours de conception et donneront accès à des centaines de fonctionnalités. En attendant, la fondation indique que sestravaillent déjà à rendre disponibles les ressources gratuites dans de nombreuses langues.En parallèle, la fondation Raspberry Pi vient d'annoncer qu'elle travaille surexécutable avec un Raspberry Pi. La création de cette version devra passer par deux étapes : d'abord soutenir le MIT pourafin de s'assurer qu'il offre les meilleures performances possibles, puis par la suiteainsi que de nouvelles extensions GPIO et Sense HAT.En somme, encore un très beau projet porté par la fondation et qui devrait plaire aux petits comme aux grands !