Reef-Pi : un système de gestion d'aquarium basé sur Raspberry Pi

Des tutoriels à reproduire chez soi

Tout contrôler, de la température au pH, en passant par la lumière

Source : Raspberry Pi

Si posséder un poisson rouge peut sembler assez courant, on n'imagine pas forcément les contraintes associées, tout du moins lorsqu'on souhaite voir l'animal évoluer dans un environnement optimal pour son développement. Surveiller l'eau, la lumière, etc., peut s'avérer assez complexe, et c'est d'autant plus le cas quand votre aquarium comporte des poissons exotiques.Pour faciliter ce travail, le site Adafruit Learning System propose à présent un ensemble de tutoriels offrant la possibilité de créer soi-même un, s'appuyant sur Raspberry Pi. À travers des textes et des illustrations, chaque étape est précisément documentée pour concevoir son propre dispositif.Adafruit est une entreprise fondée en 2005, qui souhaite rendre accessible le savoir-faire en matière d'électronique et de. Sonpermet à de nombreux individus de partager leur savoir via des tutoriels. En l'occurrence, l'auteur des guides sur la gestion d'aquarium est Ranjib Dey.En suivant ses conseils, il est ainsi possible de réaliser des systèmes permettant ded'un aquarium : alimentation, lumière, température, niveau d'eau, quantité de produits chimiques, ou encore pH. Dey explique également comment configurer proprement les dispositifs pour automatiser la gestion de ces différents éléments.Si les tutoriels sont orientés vers les gros aquariums d'eau salée, vous pouvez toutefois vous en servir dans d'autres cas. Il suffit d'ajuster les paramètres aux besoins de vos propres poissons et plantes aquatiques.