Raspberry PI TV HAT : l'add-on matérielle pour diffuser la TV via son Raspberry

Décoder et caster la télévision sur tous vos appareils

Proposé sous la forme, une demi-taille qui correspond aux dimensions d'un Raspberry Pi Zero. Cet add-on permettant de décoder les transmissionss'adapte sur tout Raspberry possédant un. Néanmoins, pour des questions de performances liés au décodage, la fondation Raspberry Pi recommande de l'associer avec un Raspberry Pi 2, 3, 3+ ou supérieur. Cette add-on officiel n'est toutefois disponible que pour l'Europe à l'heure actuelle puisqu'il ne prend en charge que les normes de radiodiffusion DVB-T2 publiées par l'European Telecommunications Standards Institute (ETSI).Avec le TV HAT, il vous sera donc possible de regarder la télévision à l'aide d'un téléviseur connecté à votre Pi ou sur n'importe quel autre appareil connecté à votre réseau tel un ordinateur de bureau, smartphone, tablette, etc. En effet, le réel avantage de ce petit module, couplé à une nanocarte Raspberry Pi, est de pouvoir être utilisé comme un serveur afin de diffuser les retransmissions TV via le réseau, en WiFi ou Ethernet.La Fondation RPi a publié des instructions pour le téléchargement et la configuration de l'application open source. D'autres logiciels peuvent également être utilisés, tels que Kodi, LibreELEC et OMXplayer. Le Raspberry Pi TV HAT est capable de décoder un multiplex à la fois, chaque multiplex peut contenir de nombreuses chaines de télévision.Les commandes pour la France se font via la boutique officielle Raspberry Pi