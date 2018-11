Volkswagen veut utiliser des ordinateurs quantiques pour réguler le trafic

© Volkswagen

L'ordinateur quantique au service de l'optimisation urbaine

Volkswagen veut mener un test grandeur nature à Barcelone

Volkswagen a dévoilé ce lundi 5 novembre certains de ses derniers travaux, peut-être bientôt testés en Espagne.Le constructeur allemand progresse sans cesse en matière quantique, puisqu'il a réussi à utiliser un ordinateur pour développer un système de gestion du trafic urbain dans son ensemble, en incluant la demande de transport et les temps de trajet par des calculs d'une extrême précision. Grâce à ce système, les compagnies de taxi, de VTC ou de transports en commun pourront gérer leur flotte avec une meilleure efficacité et ainsi réduire le temps d'attente des passagers.Pour développer ce nouvel algorithme, le groupe Volkswagen s'est associé avec, une entreprise canadienne spécialisée dans le domaine.Dans un premier temps, les experts de Volkswagen ont analysé des données de mouvements anonymisées venant de téléphones mobiles ou d'émetteurs de véhicules. Ces données ont d'abord été analysées avec des ordinateurs classiques, de façon à calculer le nombre de personnes impliquées et l'accumulation de trafic.La seconde étape, celle de l'optimisation, a été complétée par un algorithme quantique. Ici, on peut attribuer un nombre précis de véhicules à de multiples destinations afin d'assurer, sur une base prédictive, le transport de l'ensemble des passagers en attente.La technologie est ici censée éliminer le phénomène de transports circulant sans passagers ou de zones sans véhicules. Sans oublier que les sociétés qui gèrent les transports en commun pourront proposer, le cas échéant, des trajets supplémentaires à certaines heures et dans certains endroits.Le constructeur allemand voit loin, notamment sur le marché des véhicules autonomes. Mais d'abord, les experts du groupe souhaitent tester l'algorithme à Barcelone, où il dispose déjà d'une base de données adéquate grâce à sa coopération avec Orange et le spécialiste de la science des données, Teralytics.Née il y a environ 30 ans, l'informatique quantique est effective depuis seulement quelques années. Si les ordinateurs classiques utilisent des 0 et des 1,. Cela leur permet, en théorie, de pouvoir gérer un seul et même trafic urbain (et toutes ses données) en même temps, et de résoudre des tâches particulièrement complexes beaucoup plus rapidement que des supercalculateurs classiques.