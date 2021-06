Exclusif à la PS5, Oddworld Soulstorm apparaît sur un listing Xbox One / Series

Aucune date de sortie n’a été communiquée

C’est au site spécialisé Gematsu que l’on doit cette découverte. L’un de ses journalistes a en effet déniché une page de l’ESRB qui liste explicitement Oddworld Soulstorm sur Xbox Series , mais aussi Xbox One.

Malheureusement, l’organisme ne communique pas sur une date de sortie. Ce n’est pas son rôle. Mais tout porte à croire que l’arrivée du titre de Oddworld Inhabitants sur d’autres supports n’est plus si lointaine.

Rappelons que Oddworld Soulstorm est disponible depuis hier en version physique (et dans des éditions collector) sur PS4 et PS5. Il n’était auparavant commercialisé que via le PlayStation Store et l’Epic Games Store .