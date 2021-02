The Outer Worlds : le second DLC, Murder on Eridanos, attendu d'ici mars

Baptisé Murder on Eridanos, ce second DLC qui suit directement le premier, Peril on Gorgon, n'a pas fait l'objet de révélations supplémentaires lors de cet appel. Nous pouvons toutefois tabler sur une enquête de meurtre sur fond d'ambiance Noire spatiale, avec tout l'humour satirique dont ce jeu et Obsidian Entertainment ont le secret.

À deux mois de sa sortie, nous ne manquerons toutefois pas de recevoir plus d'informations de la part du studio californien dans l'intervalle. Murder on Eridanos sera en premier lieu déployé sur Xbox One, PS4, Xbox Game Pass et PC (GOG, Steam, Epic Games Store et Microsoft Store).

La version Nintendo Switch de ce DLC, selon cet appel aux investisseurs, devrait quant à elle arriver plus tard dans l'année.