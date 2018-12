🔥 Notre sélection de smartphones à moins de 300€ pour Noël

La technologie à petit prix : découvrez notre sélection de smartphones à moins de 300 euros

Le Xiaomi Mi Mix 2 128 Go à 245€

Le Xiaomi Redmi Note 6 Pro à 179,99€

Le Samsung Galaxy J8 à 200,89€

Le Huawei P20 Lite à 269 euros

Le Honor 8X 64 Go à 233,96 euros

Le Nokia X6 64 Go à 118€

Le Huawei P Smart à 162€

Le Xiaomi A2 à 199€

Le Honor 8 32 Go à 209€

Le Honor 9 Lite 32 Go à 169€

Le Xiaomi Redmi A6 16 Go à 76 euro via ODR de 20 euros

Avec l'essor de la technologie, et la démocratisation de celle-ci, les smartphones se sont peu à peu imposés dans nos vies, au point de devenir bien plus que de simples téléphones. Véritables assistants au quotidien, capable de gérer nos rendez-vous comme de nous emmener d'un point A à un point B, ou bien de nous divertir, ils sont devenus aujourd'hui presque indispensables, et sont souvent offerts à l'occasion des fêtes de fin d'année.Reste que les smartphones, surtout chez les constructeurs historiques, demeurent encore des produits onéreux (n'est-ce pas Apple), et qu'il peut être difficile d'en faire l'acquisition. C'est pourquoi nous vous proposons de découvrir pour ce Noël une sélection de téléphones au prix inférieur à 300 euros, sans pour autant rogner sur leur qualité, ou les fonctionnalités qu'ils proposent.Si Samsung et Apple ont très longtemps dominé le marché du smartphone en se livrant une bataille sans merci, de nouveaux acteurs, principalement chinois, sont arrivés en force ces dernières années avec des terminaux extrêmement efficaces pour des coûts bien moins élevés.