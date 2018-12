🔥 Notre sélection de pack de PS4 à mettre sous le sapin pour Noël

Pour Noël, passez chez PlayStation avec nos pack console + jeux

Le pack PS4 500 Go + The Last of Us Remastered + Ratchet & Clank + Uncharted 4 A Thief's End à 239€

Le pack PS4 500 Go + Marvel's Spider-Man + Assassin's Creed Odyssey + Call of Duty Black Ops 4 à 289€

Le pack PS4 500 Go + God of War + Call of Duty Black Ops 4 + Shadow of the Tomb Raider à 299€

Le pack PS4 500 Go + Spyro Reignited Trilogy + Crash Bandicoot N'Sane Trilogy à 259,47€

Le pack PS4 500 Go + Marvel's Spider-Man + Ratchet et Clank + GT Sport à 259€

Le pack PS4 PRO + FIFA 19 + Shadow of the Tomb Raider + Call of Duty : Black Ops 4 à 409 euros

Le pack PS4 Pro 1 To + Marvel's Spiderman + Shadow of the Tomb Raider + Call of Duty Black Ops 4 à 399€

Le pack PS4 PRO + God of War + Call of Duty : Black Ops 4 + Spider-Man à 399 euros

SELECTION BONUS : La Playstation Classic à 99€

A quelques encablures de Noël, Sony a réalisé un coup de maître en annonçant une réduction de 100 euros sur l'intégralité des modèles de PlayStation 4 disponibles sur le marché. Une bonne occasion pour de nombreux consommateurs d'enfin céder, et de s'offrir une PS4 au pied du sapin, comme en témoignent les ruptures de stock régulière sur les différents packs proposés dans les grandes enseignes de la vente en ligne.Si jamais vous n'avez pas encore cédé à cette tentation, et que vous avez tout de même envie de vous joindre à la grande famille PlayStation, sachez qu'il n'est pas trop tard, puisque nous vous avons concocté une sélection de packs PS4 bien garnis, regroupant non seulement la console, que ce soit une PS4 classique, une PS4 Slim, ou bien la PS4 Pro, mais aussi plusieurs jeux afin de pouvoir profiter de votre machine. Le plus dur consiste maintenant à faire votre choix entre ces différents modèles, mais nous ne pouvons pas vous aider à ce sujet !Dans les packs mis en lumière par cette sélection, vous pourrez trouver quelques-uns des plus grand succès PlayStation de l'année passée, tel que le très bon Marvel's Spiderman, l'excellent God of War ou encore Uncharted 4. Des titres à destination des plus jeunes, comme Crash Badicoot N'Sane Trilogy ou Spyro Reignited Trilogy sont aussi à l'ordre du jour, tout comme certains des plus gros hits de cette fin d'année, comme Assassin's Creed Odyssey .Bref, vous aurez le choix.