⚡️ Bon Plan : RTX 2070 Mini à 499,99€

Un GPU RTX mini pour moins de 500€

RTX 2070 ZOTAC MINI : le grand petit GPU

À l'approche des fêtes de Noël, on commence à apercevoir de belles promos sur les cartes graphiques, comme celle qui nous intéresse aujourd'hui. Disponible sur Rue du commerce, leest affiché àau lieu de 549€ en temps normal.Il va cependant falloir faire vite pour en profiter, ce très bon GPU est en vente flash pour moins de 18h seulement.Tout récent, leest un excellent compromis entre le prix et les performances. Il surpasse la GeForce GTX 1080 Ti, tout en étant moins onéreux.Taillée pour lede haute volée, la mini carte graphique deadopte une configuration avec 8 Go de mémoire GDDR6 à 14 Gb/s sur 256 bits. De quoi faire tourner même les jeux les plus gourmands du moment.