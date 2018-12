⚡ Bon Plan : Ecran Iiyama G2730HSU-B1 27 pouces à 164€ avec le code ITULTRA10

Il s'agit d'un écran LCD Full HD à 75hz avec 16,7 millions de couleurs et un temps de réponse de 1ms. Sa taille est de 27 pouces et il profite de plusieurs fonctions dont l'HDCP, la technologie Overdrive mais aussi FreeSync, ainsi qu'un mode jeu et une réduction de la lumière bleue. Il est disponible uniquement en noir et pèse environ 4 kg.L'écran est compatible avec la technologie AMD Freesync, et est garanti 2 ans. Vous pouvez le payer en 4 fois.