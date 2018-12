🔥 Xbox One X, PS4 Pro, Switch : notre sélection de consoles de jeux pour Noël

Cédez au gamer qui est en vous avec nos pack de consoles

Le pack PS4 Pro Fifa 19 + 2e manette PS4 à 379€

Le pack PS4 Slim + Spider-Man + Assasins creed odyssey + Call of Duty : Black Ops 4 à 289€

Le pack Xbox One X Battlefield V + Battlefield 1 à 449 euros

Le pack Xbox One S Battlefield V + 2e manette + Forza Horizon 4 + PUBG 1.0 + Gears of War U.E. + 3 mois Xbox Live + 10€ Carte cadeau Cdiscount à 299€

Le pack Nintendo Switch néon + The legend of Zelda : Breath of the wild + Super Mario Oddysey à 399€

Comme tous les ans, Noël est une période propice à l'achat de console et de jeux vidéo. Non seulement parce que les éditeurs font en sorte de sortir leur plus gros hits dans les mois et les semaines précédant cette période de fête, mais aussi, et c'est particulièrement vrai cette année, parce que les constructeurs proposent des rabais forts intéressants sur leurs machines respectives dans la foulée du Black Friday.Et autant dire que cette année, ils n'y sont pas allé de mains morte, avec Sony qui annoncé il y a peu une baisse générale de 100 euros sur la Playstation 4, et Microsoft qui se met à brader sa Xbox One. C'est pourquoi nos vaillants dénicheurs de bonnes affaires sont allés écumer les différentes boutiques en ligne pour vous dégoter des affaires qui valent le coup. Résultat des courses, cinq packs bien garnis, un pour chacune des machines du moment (PS4 Pro, PS4 Slim, Xbox One X, Xbox One S et Switch) que nous vous invitons à découvrir sans plus tarder.Le plus dur pour vous, reste maintenant de faire votre choix parmi ces cinq machines. Il est à noter toutefois que le pack Xbox One S débarque tout de même avec quatre jeux et une manette supplémentaires, et que le pack Switch pour sa part, embarque deux des meilleurs jeux de la console, au cas où vous auriez besoin d'un petit coup de pouce pur vous aider à décider.