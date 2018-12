🔥 Zelda, Mario, Pokémon : notre sélection de pack de switch indispensables pour Noël

Sélection Switch : invitez Mario, Link et les autres pour votre réveillon

Le pack Nintendo Switch néon + Super Mario odyssey + Mario Kart 8 Deluxe à 389€

Le pack Nintendo Switch néon + Mario Teniss Aces + Mario Odyssey à 399€

Le pack Nintendo Switch néon + Mario Kart 8 Deluxe + Pokemon Let's Go Pikachu

Le pack Nintendo Switch grise + Mario Kart 8 + Super Smash Bros. Ultimate à 399,99€

Le pack Nintendo Switch Grise + Super Mario Party + Mario Kart 8 Deluxe + Super Mario Odyssey

Le pack Nintendo Switch néon + The legend of Zelda : Breath of the wild + Pokémon let's go Evoli à 395€

Le pack Nintendo Switch néon + Fifa 19 + Mario Kart 8 Deluxe à 389€

Le pack Nintendo Switch grise + Super Smash Bros. Ultimate + Pokemon let's go Evoli à 399€

Le pack Nintendo Switch grise + Splatoon 2 + Mario Tennis Aces à 399€

Le pack Nintendo Switch néon + The legend of Zelda : Breath of the wild + Super Mario Oddysey à 399€

Après une Wii U assez décevante, Nintendo a su réagir en développant la Nintendo Switch une console qui concrétise enfin la vision du constructeur, qui nous propose là une console hybride, à mi-chemin entre la machine de salon et la console portable. Une console versatile qui a su séduire de nombreux joueurs à travers le monde et qui s'est frayée un chemin dans bon nombre de foyers depuis sa sortie. Et vu le nombre de promotions disponibles ces dernières semaines, nul doute qu'elle sera présente en force au pied du sapin.Si vous souhaitez céder aux sirènes de cette console qui possède de sérieux atouts dans sa manche, nous avons réuni ici quelques très jolies offres qui vous permettront de profiter à fond des possibilités qu'elle offre. La grande majorité des packs proposés vous permettront bien évidemment de récupérer la console, mais aussi au moins deux jeux parmi les meilleurs disponibles actuellement sur la machine.Notre part du travail est à présent terminée, et il ne vous restera plus qu'à opérer le dur choix qu'est celui de la sélection des jeux accompagnant votre future console. Allez-vous opter pour l'excellent Zelda Breath of the Wild ? Prendre une option sur le jeu multi avec Super Mario Kart 8 Deluxe ou Smash Bros Ultimate ? Ou encore rejoindre le monde merveilleux des Pokémons avec Pokémon Let's Go Evoli ?