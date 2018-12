⚡️ Bon Plan : PS4 Slim 500 Go à 199 euros

On ne la présente plus : plus fine qu'une PlayStation 4 Pro et plus silencieuse et plus puissante que le modèle de base, la PS4 slim et est vendue ici avec une manette, et un stockage de 500 Go en interne. Bien que vendue sans jeu, grâce aux économies réalisées sur cette PS4 slim vous pourrez découvrir une sélection de titres à bas prix réalisés par nos soins en vous rendant sur cette page