🔥 Notre sélection de pack PS4 à mettre sous le sapin pour Noël

Trouvez la PS4 de vos rêves avec notre sélection de Noël

Le pack PS4 Pro Fifa 19 + God of War + Call of Duty : Black Ops 4 à 399,99€

Le pack PS4 Pro 1 To + GTA V + Monster Hunter World à 339€

Le pack PS4 + Crash Bandicoot N'sane trilogy + Spyro Reignited Trilogy à 259,47€

Le pack PS4 Fifa 19 1 To + 2e manette à 299€

Le pack PS4 500 Go Noire + 2 Jeux : Marvel's Spider-Man + Shadow of the Tomb Raider à 259€

Avec une pléthore de machines vendues, et des jeux exclusifs qui raflent la mise à chaque occasion, la PlayStation 4 est sans doute la machine la plus en vue de cette génération de console. Il faut dire que Sony a mis les petits plats dans les grands et nous abreuve régulièrement de hits incroyable, de God of War 4 à Spider Man en passant par Detroit Become Human. Une avalanche de titres qui n'est pas prête de s'arrêter, puisque l'année à venir nous prépare de belles surprises, notamment avec l'arrivée de The Last of Us 2.Dans cette sélection, vous pourrez trouver différentes machines, de la PlayStation 4 Pro à la PlayStation Slim en passant par le modèle de base. Tous débarquent avec de nombreux jeux pour pouvoir découvrir en toute sérénité les possibilités de cette nouvelle machine. On retiendra par exemple un très bon pack à destination des plus jeunes, livré avec les compilations consacrées à Spyro et Crash Bandicoot.Et pour les plus gamers d'entre-vous, nous conseillons les yeux fermés le pack PlayStation 4 Pro Fifa 19 qui arrive avec Call of Duty Black Ops 4, mais surtout l'un des meilleurs jeux de 2018, God of War 4.