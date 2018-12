🔥 Xbox One, Switch, PS4 : notre sélection de consoles à mettre sous le sapin pour Noël

Fans de jeux vidéo, mettez une console de jeu dans la hotte du père Noël

Le pack PS4 Pro Fifa 19 + God of War + Call of Duty : Black Ops 4 à 399,99€

Le pack PS4 + Crash Bandicoot N'sane trilogy + Spyro Reignited Trilogy à 259,47€

Le pack Nintendo Switch Gris + Super Smash Bros. Ultimate + Super Mario Odyssey à 399€

Le pack Xbox One S Battlefield V + 2e manette + Forza Horizon 4 + PUBG 1.0 + Gears of War U.E. + 3 mois Xbox Live + 10€ Carte cadeau Cdiscount à 299€

Le pack Xbox One X Battlefield V + Battlefield 1 à 449 euros

Recevoir une nouvelle console de jeu à Noël est toujours un petit événement en soi pour les joueurs, et ce, même si le jeu vidéo s'est énormément démocratisé, et que l'achat d'une console ou d'un jeu est devenu presque banal. Pour ne rien gâcher, la génération de consoles actuelle, composée de la Switch, de la PlayStation 4 et de la Xbox One s'avère très bonne, avec une ribambelle de titres incroyables à se mettre sous la dent.Dans cette sélection, vous pourrez découvrir un pack par modèle de console, que nous avons jugé digne d'intérêt. Vous pourrez ainsi profiter d'une Switch livrée avec Super Mario Odyssey et Super Smash Bros Ultimate, ou d'une PlayStation 4 Pro Fifa 19 qui débarque avec Call of Duty Black Ops 4 et l'excellent God of War 4. Pour les fans de Microsoft, notre choix s'est porté sur une Xbox One S Battelfield V avec PUBG, Forza Horizon 4, Gears of War Ultimate Edition et une seconde manette. De quoi profiter pleinement de chacune des machines en somme.Et si jamais votre intérêt se porte sur une machine en particulier, sachez que nous avons déjà consacré des guides thématiques spécifiques à chacune des machines, que nous vous invitons à découvrir sans plus attendre.