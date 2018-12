🔥 Notre sélection de smartphones Honor à mettre sous le sapin pour Noël

Pour le 24 décembre, optez pour Honor grâce à notre sélection de smartphones

Le Honor 8 32 Go à 209€

Le Honor 8X 128 Go à 279€

Le Honor 9 Lite 32 Go à 169€

Le Honor 10 64 Go à 349€

Le Honor Play 64 Go à 299€

Filiale du géant chinois Huawei, Honor est une marque de smartphone qui a, dès le départ, fait le choix de proposer au marché occidental des téléphones alliant qualité et économie. De quoi accoucher de téléphones qui bénéficient de tout le savoir-faire de Huawei à des prix très attractifs. Voilà pourquoi nous avons décidé, avec cette sélection, de mettre en avant cette famille de smartphones trop souvent oubliée.Pour constituer ce petit guide thématique, nous avons décidé de réunir des téléphones de la marque Honor bien évidemment, mais dans une fourchette de prix comprise entre 200 et 350 euros. Vous pourrez y découvrir un large éventail de téléphones sortis ces dernières années, y compris le Honor 10 proposé en début d'année, et qui profite d'une très bonne réputation.Ce sera aussi l'occasion de découvrir le Honor Play, un téléphone sorti fin août 2018, qui se distingue par son orientation gaming prononcée grâce à un processeur qui en a dans le ventre, et un écran permettant de profiter pleinement de vos jeux. Une bonne occasion de mêler l'utile et l'agréable en somme.