🔥 Xiaomi, Huawei, Asus : notre sélection de smartphones à petit prix pour Noël

Faites des économies : retrouvez notre sélection de mobiles à bas prix

Le Nokia X6 64 Go à 118€

Le Xiaomi Redmi Note 6 Pro 32 Go à 189€

Le Huawei P Smart à 166€



Le Xiaomi A2 à 199€

Le Asus Zenfone Max Pro M1 32Go à 159€

S'équiper d'un Smartphone, surtout lorsque l'on voit les tarifs pratiqués par certaines marques (qui a parlé d'Apple ?), peut être assez compliqué si l'on ne souhaite pas assassiner son porte-monnaie. C'est pourquoi la Team Clubic Bons Plans a décidé de regrouper au sein de cette sélection, des modèles de smartphones qui allient performance et petits prix.Avec un prix inférieur à 200 euros, ces cinq téléphones n'ont pas à rougir de leurs capacités, et proposent autant de fonctionnalités que leurs homologues plus chers. Vous pourrez ainsi, sans vous ruiner, disposer d'un terminal capable de naviguer sur le web, de prendre des photos de qualité, ou encore d'accéder à de nombreux jeux.La seule chose que nous ne pouvons pas faire pour vous, c'est décider de la taille et de la couleur. A vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Nous espérons toutefois que vous aurez réussi à trouver votre bonheur dans cette petite sélection.