🔥 Notre sélection de Surface Microsoft à mettre sour le sapin pour Noël

Pour Noël, découvrez nos offres sur les Microsoft Surface

La Surface Pro (5e génération) Intel Core m3/SSD de 128 Go/4 Go de RAM à 764€

La Surface Book 2 13,5" 128 Go Inte Core i5 à 1399 euros

La Surface Laptop - 128 Go/Intel Core m3/4 Go de RAM (platine) à 836,75€

Le Pack Surface Go à partir de 548,99€

Le Pack Surface Go + Clavier + Stylet à partir de 698,99€

La surface Go 64 Go Inter 4415Y à 499€

Créée en 2012, la gamme Surface se présente comme un hybride entre une tablette et un PC portable traditionnel, qui dispose d'un écran tactile compatible avec un stylet, ainsi que d'un clavier détachable. Très versatile, cet objet permet de nombreux usages, de la simple bureautique à une utilisation plus professionnelle en passant par une utilisation récréative classique, typique d'une tablette.Avec cette sélection, vous pourrez découvrir quelques très jolies offres sur les différents modèles de la Surface. Que ce soit la Surface Go, seule ou accompagnée de son clavier et son stylet, la version Laptop ou la Pro, vous trouverez sans doute de quoi faire votre bonheur, ou celui de l'un de vos proches.A noter que la plupart de ces offres vous permettront de bénéficier de réductions supplémentaires si vous les agrémentez. Vous pourrez par exemple économiser quelques dizaines d'euros sur le pack Microsoft Office, ou bien sur le clavier de votre Surface.