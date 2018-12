🔥 iPad, Xiaomi, Kindle : notre sélection de tablettes et liseuses pour Noël

A table(tte) : 5 liseuses à offrir aux gros lecteurs pour Noël

L'iPad de 2018 à 279 €

Le Xiaomi Pad 4 à 182 €

Le Huawei T5 à 149,99 €

La liseuse Kindle Paper White à 109,99 euros

La liseuse Kobo Clara HD à 99,99 €

Les livres, c'est bien. Très bien même, et nous leur avons d'ailleurs consacré l'une de nos sélections la semaine passée. Cependant, pour des questions d'encombrement, ou de place dans la bibliothèque, il peut parfois être difficile de se contenter de livres physiques. C'est pourquoi la technologie, toujours avide de trouver des solutions à nos problèmes quotidiens, a accouché des liseuses.Ces objets, souvent assez compact pour se glisser dans une poche sans la déformer, allient en effet plusieurs avantages, dont le principal est sans aucun doute de vous permettre d'emporter toute une bibliothèque au creux de votre main. Pour cette sélection, nous avons décidé de vous proposer cinq appareils, que ce soient des tablettes (iPad, Xiaomi Pad ou Huawei T5), ou de véritables liseuses (Kobo Clara HD et Kindle Paper White). Ces derniers sont d'ailleurs pensés strictement pour la lecture, et offrent à ce titre un confort supérieur à celui des tablettes.Si les tablettes sont des objets plus versatiles, qui permettent par exemple de naviguer sur internet, de regarder des vidéos ou bien de jouer à de jeux, les liseuses pures et dures offrent un confort de lecture, et des fonctionnalités avancées très pratiques, dont le mode nuit, qui évite la fatigue oculaire. À vous de choisir votre camp désormais.