🔥 Tomb Raider, Monster Hunter, Fallout : notre sélection de pack de jeux PS4 à 49,99€

Des jeux en pagaille pour Noël avec les packs Fnac

Le pack 3 jeux Aventure : Rise of the Tomb Raider + Far Cry Primal + Watch Dogs 2 à 49,99 €



Le pack 3 Jeux Kids : Rachet & Clank + Minecraft + Singstar Celebration à 49,99 euros



Le pack 3 jeux Horreur : Resident Evil 7 + The Evil Within + Little Nightmares à 49,99 €



Le pack 3 jeux Horreur : Resident Evil 7 + Resident Evil 4 + The Evil Within 2 à 49,99 €



Le pack 3 jeux Heroic Fantasy : The Witcher 3 + For Honor + Dark Souls 3 à 49,99 euros



Le pack 3 jeux Action : Call of Duty Black Ops 3 + Diablo 3 Ultimate Evil Edition + Batman Arkham Knight



Le pack 3 jeux RPG : Monster Hunter World + Fallout 4 Goty + Skyrim Special Edition à 49,99 euros



Le pack 3 jeux Action : Hitman Definitive Edition + Wolfenstein The New Colossus + Overwatch GOTY Edition à 49,99 euros



Le pack 3 jeux Mangas : Ni No Kuni 2 + Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto + Dragon Ball Xenoverse 2 à 49,99 euros



Avoir une console a Noël, c'est bien. Mais avoir des jeux avec, c'est mieux. C'est pourquoi nous vous avons concocté aujourd'hui un petit guide qui devrait vous permettre de garnir votre ludothèque, ou celle de l'un de vos proches de manière substantielle. La Fnac a en effet décidé de sortir en cette veille de Noël, de nombreux packs de jeux thématiques dédiés à la PlayStation 4. Le mieux ? Le prix est inférieur à celui d'un jeu neuf.Que vous soyez fan de RPG, de jeu d'action ou que vous ayez envie de trouver des jeux pour toutes les familles, vous serez assuré de découvrir un pack qui vous plaira. Chacun d'entre eux comporte trois jeux, avec une bonne palanquée de hits à l'intérieur. Vous pourrez en effet découvrir le pack Heroic Fanatsy qui comporte For Honor, Dark Souls 3 et The Witcher 3, le pack Action avec Hitman Definitive Edition, Wolfenstein The New Colossus et Overwatch GOTY Edition, ou encore un très beau pack RPG avec Fallout 4 GOTY, Skyrim Special Edition et Monster Hunter World.Pour ne rien gâcher, ces packs thématiques bénéficient tous d'une offre qui vous permettra d'obtenir 10 euros sur votre compte fidélité dans le cas où vous seriez client Fnac +. La seule question qui reste en suspens maintenant, c'est : lequel de ces packs saura vous faire craquer ?