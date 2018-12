🔥 PS4, Xbox One, Nintendo Switch : notre sélection de consoles de jeu pour Noël

PS4, Xbox One ou Switch : optez pour une console de jeu au pied du sapin

Le pack PS4 Pro + God of War + Call of Duty : Black Ops 4 + Spider-Man à 399 euros



Le pack Pack PS4 500 Go + Spider-man + Assassin's Creed Odyssey + Call of Duty Black Ops 4 à 289 euros

Le pack Xbox One S 1To + 2e manette + Battlefield V + Battlefield 1 + Battlefield 1943 + Fallout 76 + Forza Horizon 4 à 249,99 euros

Le pack Xbox One X Battlefield V + Battlefield 1 à 449 euros

Le pack Pack Nintendo Switch Néon + The Legend of Zelda + Pokémon : Let's go, Evoli à 395 euros

Après nous être concentrés les jours passés sur des sélections dédiées à chaque modèle de console, nous avons décidé aujourd'hui de vous concocter un petit best of des meilleures offres consoles du moment. Dans le monde du jeu vidéo, Noël est une période extrêmement importante en termes de vente, et ce n'est pas un hasard si les meilleurs jeux sortent souvent à cette période. Ces dernières semaines, les différents constructeurs se livrent une guerre sans merci à grand renfort de promotions sur leurs machines, et c'est tant mieux pour nous, car cela nous permet de découvrir des packs pleins à craquer à des tarifs très intéressants.Le point commun des packs présents dans cette sélection, c'est qu'ils proposent tous une console bien évidemment, que ce soit des PlayStation 4 (pro ou non), des Xbox One (S ou X) ou des Switch, mais surtout, qu'ils sont tous remplis de jeux pour pouvoir profiter à fond de chaque machine. Il sera possible de retrouver des hits exclusifs à chaque console (Zelda Breath of the Wild, God of War 4, Forza Horizon 4), mais aussi les meilleurs jeux du moment, comme Battlefield 5 ou Assassin's Creed Odyssey.Avec une sélection couvrant à peu près tout le spectre des consoles actuelles, ce guide devrait vous permettre de trouver votre bonheur, ou de faire le bonheur d'un de vos proches. Et si vous souhaitez cibler un modèle en particulier, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur les différentes sélections dédiées à chaque machine.