🔥 Battlefield V, Fallout 76, Minecraft : notre sélection de pack Xbox One S pour Noël

Le pack Xbox One S 1 To + 2e manette + Battlefield V Edition Deluxe + Fallout 76 + Forza 4 + Battlefield 1943 et 1 à 249,99 euros

Le pack Xbox one S 1 To + 2e manette + Forza Horizon 4 + PUBG 1.0 + Gears of War + 3 mois Xbox Live + 10€ Carte cadeau à 299 euros

Le pack Xbox one S Forza Horizon 4 1 To + 2e manette + PubG + Fifa 19 + Assassin's Creed Odyssey à 299 euros

Le pack Xbox one S 1 To + 3 jeux de la série Minecraft à 249 euros



Véritable cheval de concours avec ses caractéristiques qui n'ont rien à envier à son homologue de chez Sony, la Xbox One S a plus d'un tour dans son sac, et cette sélection spéciale Noël devrait vous le prouver sans aucun problème. Le gros avantages de la console de Microsoft, réside indéniablement dans son prix, puisque vous pourrez obtenir une ribambelle de jeux et d'accessoires pour une somme relativement peu élevée.Avec les packs de cette sélection, vous disposerez de tout ce qu'il faut pour bien débuter avec la Xbox One S. Vous aurez bien évidemment la console, mais aussi dans la plupart des cas une seconde manette pour jouer avec vos amis ou votre famille, et bien évidemment, des jeux pour vous occuper, dont certains titres emblématiques de la Xbox, ou bien des hits de cette fin d'année.Avec un pack entièrement dédié à Minecraft, qui fera sans aucun doute la joie des plus jeunes, et des packs dotés de titres tels que Assassin's Creed Odyssey, Forza Horizon 4 ou encore Battelfield V, vous devriez assurément trouver votre bonheur. Reste à savoir si vous saurez faire votre choix.