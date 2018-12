🔥 Fifa 19, Call of Duty, God of War : Notre sélection de pack PS4 Pro pour Noël

L'appel de la Play

Le pack PS4 PRO + FIFA 19 + Shadow of the Tomb Raider + Call of Duty : Black Ops 4 à 409 euros

Le pack PS4 PRO + God of War + Call of Duty : Black Ops 4 + Spider-Man à 399 euros

Le pack PS4 PRO + FIFA 19 + God Of War + Call of Duty : Black Ops 4 à 399 euros

Avec un parc installé de plus en plus important, et possédant en exclusivité quelques-un des meilleurs jeux de ces dernières années (God of War, Uncharted 4 ou Bloodborne pour ne citer qu'eux), la PlayStation 4 est une console qui en a sous le capot. Surtout dans la version qui nous intéresse aujourd'hui, la PS4 Pro, puisque cette machine dépasse très largement l'originale en matière de puissance, proposant même la possibilité de jouer en 4K sur les téléviseurs compatibles.Dans notre sélection, nous avons retenu trois packs centrés sur cette PlayStation 4, et qui se différencient les uns des autres par les jeux qui accompagnent la console. Pour 400 euros environ (un peu plus ou un peu moins selon les packs), vous pourrez donc obtenir la console, une manette, et trois jeux différents, de FIFA 19 à Call of Duty : Black Ops 4 en passant par God of War ou le très récent (et excellent) Spider Man.Après le peu d'offres sur les PlayStation 4 pro durant le Black Friday et le Cyber Monday, cette réduction à l'aube de Noël est une véritable aubaine pour les gamers qui souhaitent s'équiper. La seule question qu'il vous reste à régler maintenant, concerne les jeux que vous souhaitez prendre pour accompagner votre console.