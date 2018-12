🔥 Notre sélection de packs consoles et jeux PS4 indispensables pour Noël

Consoles, jeux et accessoires : passez chez Sony pour votre Noël

Console PS4 :

Pack PS4 Call Of Duty : Black Ops 4 à 399,99 euros

Pack PS4 Fifa 19 500 Go Noir à 247,38 euros

Pack PS4 Red Dead Redemption 2 à 268,66 euros

Pack PS4 Slim 500 Go Noir God Of War + The Last Of Us + Uncharted 4 à 369,99 euros

Pack PS4 Slim 500 Go Noir Ratchet & Clank + Uncharted 4 + The Last Of US à 339 euros

Jeux PS4 :

Destiny 2 Renegats : Édition légendaire à 17,99 euros

Shadow of the Tomb Raider à 32,99 euros

Call of Duty : Black Ops 2 + Destiny 2 Renegats + Le casque Tritton Kunai à 69,99 euros

Shenmue 1 et 2 à 19,99 euros

Final Fantasy 15 - Royal édition à 24,99 euros

Fifa 19 à 39,99 euros

Red Dead Redemption à 49,99 euros

Accessoires et coupons :

Le pack PlayStation VR à + 5 jeux PS4 VR à 268,84 euros

La carte PlayStation Store de 50 euros à 44 euros

Si la Switch de Nintendo attire chaque jour un peu plus les projecteurs grâce à sa ribambelle de titres qui en mettent plein la vue, Sony et sa PlayStation 4 ne sont pas en reste grâce à quelques très belles exclusivités. Il suffit de voir le succès remporté par les derniers Uncharted et God of War pour s'en convaincre. Et avec la suite de The Last of Us qui se profile à l'horizon, investir dans cette machine n'est vraiment pas une mauvaise idée.C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui de franchir le pas et de rejoindre les millions de joueurs déjà acquis à la cause avec une petite sélection de consoles, jeux et accessoires qui vous procureront des heures et des heures de jeu de qualité. Nous vous invitons par exemple à découvrir un très joli pack consacré au mastodonte Red Dead Redemption 2 ou bien un pack axé sur le PSVR, afin de découvrir les joies de la réalité virtuelle.Avec une collection de titres qui grandit chaque jour, et des licences fortes, la PlayStation 4 est une console solide qui ne vous décevra pas. Que ce soit pour vous faire plaisir ou bien pour gâter l'un de vos proches, nous espérons que cette sélection vous aura été utile.