📚 Sélection Amazon : 5 livres à offrir à ses proches pour Noël

Génies ou gourous : découvrez 5 livres sur des figures proéminentes du monde de la tech



Elon Musk: Tesla, Paypal, SpaceX : l'entrepreneur qui va changer le monde à 24,90 euros



Steve Jobs, la biographie au format livre de poche à 9,90 euros



iWoz à 18,50 euros



On m'avait dit que c'était impossible (Jean-Baptiste Rudelle) au format livre de poche à 7,20 euros



Xavier Niel, La voie du pirate à 16,95 euros



Vous le savez, sur Clubic, nous n'aimons rien tant que de parler des dernières innovations en matière de technologie. Néanmoins, il ne faut pas oublier que derrière ces objets technologiques qui nous font tant rêver, il existe, avant tout des hommes qui les ont imaginés, et créés. Aussi, à l'approche de Noël, nous avons décidé de vous proposer une sélection de 5 livres à découvrir au pied du sapin.Que vous ayez envie d'en apprendre plus sur les fondateurs d'Apple, sur le parcours incroyable d'Elon Musk ou sur la carrière de Xavier Niel, vous pourrez apprendre tout ce qu'il y a à savoir en lisant ces ouvrages qui leur sont consacrés. Une bonne manière de se distraire entre deux repas de famille, tout en découvrant les trajectoires de ces personnages « large than life ».Si vous avez envie de vous faire plaisir, ou de faire plaisir à vos amis technophiles, cette sélection de livre est un choix idéal. Loin du strass et des paillettes, ces ouvrages vous permettront d'en apprendre plus sur ces figures de la tech dont on entend parler à longueur de journée sans jamais vraiment les connaître, que ce soit en évoquant leurs faits d'armes les plus importants, mais aussi leur part d'ombre. A vous maintenant de choisir quelle histoire vous souhaitez découvrir !