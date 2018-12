🎄 idée cadeau : Android TV Xiaomi Mi Box S à 84,80€

Ca se prononce "chaomi"

Les caractéristiques de l'Android TV Xiaomi Mi Box S : Système d'exploitation : Android 8,1

Android 8,1 Processeur : ARM Cortex A53, quad core

ARM Cortex A53, quad core GPU : Mali 450

Mali 450 Wifi : bi-bande 2,4GHz / 5,8GHz

bi-bande 2,4GHz / 5,8GHz Mémoire : 2 Go de RAM + 8 Go de stockage

2 Go de RAM + 8 Go de stockage Dimensions (L x l x h) : 9.50 x 9.50 x 1.60 cm

9.50 x 9.50 x 1.60 cm Connectiques : 1x USB 2.0, 1x HDMI

Il est toutefois possible de concilier le meilleur des deux mondes en utilisant de petits boitiers comme le Xiaomi -, une box Android à brancher sur la télé, et qui permet d'accéder très facilement Netflix, YouTube et consort. Vous pourrez trouver cet appareil chez Amazon aux alentours de 85 euros.