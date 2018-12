🎄 Idée cadeau : SSD Crucial MX500 à 72,99€

Des stockage massifs

Les caractéristiques du SSD Crucial MX500 : Capacité de stockage : 500 Go

500 Go Connectivité : Serial ATA

Serial ATA Taux de transfert de données : 6 Gb par seconde

6 Gb par seconde Vitesse d'écriture : 510 MB/s

510 MB/s Vitesse de lecture : 560 MB/s

560 MB/s Interface : SATA 6.0 Gb/s

SATA 6.0 Gb/s Dimensions (L x l x h) : 10,3 x 0,71 x 7 cm

Cet essor du stockage flash a aussi permis de débarrasser nos machines des HDD, au profit de SSD plus performants sur toute la ligne, et c'est pourquoi nous vous proposons de découvrir sans plus tarder led'une capacité de 500 Go, et qui tombe actuellement à 73 euros sur Amazon. Idéal pour installer votre système, il propose une vitesse d'écriture de 510 Mo/s, et une vitesse de lecture pouvant atteindre les 560 Mo/s.