Diablo 3 (presque) confirmé sur Nintendo Switch

Une expérience de jeu repensée pour la Switch

C'est grâce à la publication d' un article du quotidien Forbes , désormais hors-ligne, que l'on apprend la sortie prochaine du classiquesur la console Nintendo Switch.Ce portage sera probablement celui de, comprenant le jeu de base ainsi que ses deux extensions,etBlizzard s'emploie à proposer la meilleure expérience de gameplay aux joueurs Nintendo Switch. La version proposerait notamment du jeu en coopération à 4 joueurs en local sur un seul écran, mais également la possibilité de connecter quatre Nintendo Switch sur un même réseau local pour jouer en même temps chacun sur son écran.Le jeu en ligne devrait être de la partie avec le lancement prochain du service Nintendo Switch Online , une plateforme de jeu en ligne à l'instar du Xbox Live ou du PlayStation Plus chez la concurrence.Ce sera aussi le premier jeu Blizzard sorti sur une machine Nintendo depuis plus de 15 ans. Diablo 3 est sorti en 2012 - d'abord sur PC - et son succès ne se dément pas malgré les années, avec de nouveaux défis réguliers et une communauté très active.