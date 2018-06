AdBlock Plus désormais nativement intégré à Edge pour iOS et Android

Microsoft Edge à la conquête des smartphones

La nouveauté est arrivée sans fanfare, ni trompettes. Les versions mobiles de Edge pour iOS et Android intègrent maintenant de façon native. Le bloqueur de publicité a commencé à faire son apparition le 25 juin en version bêta sur les plateformes mobiles les plus utilisées du marché et sera déployé progressivement à tous les utilisateurs dans les semaines à venir.La firme de Redmond frappe fort en signant un partenariat avec les créateurs d'AdBlock Plus. Ce bloqueur très efficace utilise un système de « publicités acceptables » qui filtre certains contenus jugés non abusifs. Les régies publicitaires qui désirent être sur la liste verte du bloqueur doivent payer leur entrée afin de voir leur contenu accepté par AdBlock Plus. Un comportement qui peut porter à controverse, mais qui ne semble pas diminuer le succès du bloqueur publicitaire.Lancé en fin d'année 2017, la version mobile du navigateur de Microsoft a encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir rattraper ses concurrents bien plus âgés. Avec seulement 5 millions de téléchargements sur le Play Store, Edge semble bien loin derrière les 100 millions d'installations de Mozilla Firefox. Chrome, avec plus d'un milliard d'installations, écrase ses concurrents sous Android.Microsoft pourrait cependant se démarquer avec sa philosophie « Continuer sur PC » qui permet aux utilisateurs de partager rapidement les contenus mobiles depuis Edge vers leur PC Windows 10. La firme de Redmond joue ainsi sur deux tableaux en tentant de conjuguer le meilleur des deux mondes.