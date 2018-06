Chrome : les extensions devront être téléchargées sur le Chrome Store

Finies les installations en ligne, il faudra passer par le Google Store

Un changement en trois phases

Depuis le 12 juin 2018, l'installation en ligne est devenue indisponible pour toutes les extensions publiées pour la première fois le même jour ou après. Les utilisateurs qui tenteront d'installer des extensions qui tentent d'appeler la fonction chrome.webstore.install() seront automatiquement redirigés vers le Chrome Web Store pour terminer l'installation ;

Dès le 12 septembre 2018, « l'installation en ligne sera désactivée pour les extensions existantes et les utilisateurs seront automatiquement redirigés vers le Chrome Web Store pour terminer l'installation. »

Et en décembre 2018, lorsque la nouvelle version de Chrome sera disponible, les API d'installation en ligne seront définitivement supprimées de Chrome. Les développeurs devront mettre à jour avant l'arrivée de la version stable de Chrome 71 leurs liens d'installation sur leurs sites pour rediriger les utilisateurs vers la liste du Chrome Web Store.

Modifié le 13/06/2018 à 14h06

Google a décidé de remédier à ce problème et compte dès cet été retirer l'installation en ligne sur toutes les plateformes. Dorénavant, les utilisateurs pourront uniquement installer des extensions à partir duParmi ces centaines de milliers d'extensions disponibles sur le web, un certain nombre est susceptible de gâcher la navigation sur le web de certains utilisateurs. Elles modifient parfois la page d'accueil du navigateur sans qu'on le veuille, peuvent ralentir la navigation ou même récolter des données personnelles et les transmettre à des tiers. Face aux nombreuses plaintes des utilisateurs à l'encontre de ces extensions malveillantes, Google explique sur son blog que, explique Google sur son blog.Le Chrome Web Store obligeant les développeurs à utiliser des captures d'écran et à écrire une description complète, il. Le géant américain a donc décidé de rendre impossible pour les développeurs de proposer l'installation d'extensions directement depuis un site web et, déclare James Wagner,chez Google.Le changement se fera en trois phases :Avec cette résolution de supprimer toutes les installations d'extensions depuis un site web sur son navigateur, en les conservant hors de son store, Google compte empêcher l'expansion des extensions malveillantes et indésirables. Il sera tout de même toujours possible d'utiliser les extensions Chrome déjà installées, puisqu'elles ne seront pas supprimées de votre navigateur. Pour la firme de Mountain View, ce changement