Brave développe son système de pub qui partage ses revenus... avec l'utilisateur

Brave Ads arrive avec Brave 1.0

Brave Ads : comment ça marche ?

Comme nous l'avons déjà évoqué dans nos précédents articles, le portefeuille intégré du navigateur - renommé Brave Rewards - permet à ses utilisateurs d'envoyer anonymement une récompense aux éditeurs de sites de leur choix grâce aux Basic Attention Tokens (BAT). Cette toute nouvelle façon de, ainsi que les éditeurs de site web, va très prochainement s'étoffer avec l'innovant modèle publicitaire développé par la firme,Déjà disponible via le canal développeur, Brave Ads rémunérera ses utilisateurs. Ils seront ainsi en mesure de récolter «». Dans un récent billet de blog , Brave annonce, en effet, qu'il partagera 70 % des revenus publicitaires bruts avec ses utilisateursvia le portefeuille intégré au navigateur.Prochainement déployé dans la version bêta du navigateur basé sur Chromium, Brave Ads devrait faire son apparition au grand jour aveccourant 2019.Cette nouveauté à venir risque fort de rendre le navigateur encore bien plusauprès d'une large audience, qu'il s'agisse des internautes, développeurs ou éditeurs de site web. Ayant franchi le cap des 5.5 millions d'utilisateurs actifs par mois , Brave sera certainementavec Brave Ads, si tant est que ce nouveau système et son interface soient clairs et faciles à utiliser.Brave Dev nous donne justement un bon aperçu de ce que sera Brave Ads dans les semaines à venir. Comme vous pouvez le voir sur la capture ci-dessous, lors de sa navigation sur le web, l'utilisateur sera notifié de la présence d'une annonce. Il suffira alors depour la visualiser. Rien de plus simple. Naturellement, aucune de vos données personnelles ne sera collectée ici.Brave annonce également être en train de travailler avec les 28 000 éditeurs vérifiés de Brave Rewards afin qu'ils aient la possibilité desur leur site web via Brave Ads. 70 % des revenus seront reversés à l'éditeur, 15 % à l'utilisateur ainsi que 15 % pour Brave.Les revenus ainsi distribués à un utilisateur pourront être utilisés de plusieurs façons : pouret créateurs de contenus qu'il apprécie, pour acheter des services et contenus premium (à venir), ou simplement en les retirant du portefeuille intégré pour un usage personnel.En attendant de voir ce nouveau système débarquer avec Brave 1.0, le navigateur peut se flatter d'avancer des arguments que ses concurrents sont loin de pouvoir faire valoir : supprimer, proposer un système basé sur le consentement conforme au RGPD, ou encoreet recréer un système où les annonces sont agréables.