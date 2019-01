Le navigateur Brave passe le cap des 5,5 millions d'utilisateurs actifs

Cinq fois plus d'utilisateurs actifs

Un navigateur en constante évolution

Une belle croissance qui se concrétise aussi avec Brave Rewards ) qui sont sept fois plus nombreux à avoir fait confiance au navigateur open source depuis début 2018.Un million d'utilisateurs actifs par mois, c'est ce que comptait Brave début 2018. Un bien joli chiffre, compte tenu de la relative jeunesse du navigateur, dont l'idée a été lancée en 2016 et concrétisée grâce à une collecte de fonds de 7 millions de dollars.Cependant, les chiffres ont bien évolué depuis début 2018, puisque Brave revendique à l'heure actuelle pas moins deactifs par mois, soit un bond significatif de la croissance multiplié par cinq, croissance qui devrait sans aucun doute continuer sur cette lancée en 2019.En parallèle, ce sont désormais plus de 28 000 éditeurs de site web et créateurs de contenus (Twitch, YouTube) qui ont placé leur confiance dans le programme Brave Rewards, alors qu'ils étaient seulement 4 000 éditeurs vérifiés début 2018. Cette croissance multipliée par sept en à peine un an a incité les équipes de Brave àbasé sur le(BAT). D'importantes améliorations seront par ailleurs déployées en 2019, grâce à la version 1.0 de Brave ainsi que de Brave Ads, qui viendra récompenser les utilisateurs pour l'affichage des publicités BAT.Enfin, outre le gain en performance du navigateur et l'amélioration de la protection des données , Brave se félicite également d'avoir scelléen 2018, notamment avec le groupe de médias Dow Jones, Townsquare, Baker/DeFranco, le moteur de recherche français Qwant , mais aussi DuckDuckGo , ainsi que d'être devenu le navigateur par défaut de l' HTC Exodus L'évolution de Brave en 2019 risque d'attirer encore bien plus d'utilisateurs actifs et d'éditeurs. Une bonne nouvelle pour le navigateur qui récolte les fruits bien mérités d'un travail acharné.