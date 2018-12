Brave : les extensions Chrome débarquent sur le navigateur

Brave Muon tire sa révérence

La synchro cross-platform arrive

a le vent en poupe ces derniers temps. Alors quea annoncé vouloir se baser sur ce navigateur open source pour la future version de Microsoft Edge,se présente plus que jamais comme une version alternative de, les pubs et les trackers en moins. Accessible en test depuis quelques semaines, la version 0.57 de Brave est dorénavant accessible à tous. Les irréductibles utilisant encore la version "Muon" (0.25.2) vont par ailleurs être incités à migrer, puisque cette dernière a été abandonnée par ses développeurs.Une notification va être envoyée progressivement aux utilisateurs d'ici les prochains jours pour leur permettre de sauter le pas. La transition se fera de manière transparente : favoris, historique de navigation, mots de passe, cookies... toutes vos données seront importées automatiquement.Qu'on se le dise, cette nouvelle version de Brave ne comporte que des avantages. En plus d'une amélioration radicale des performances (gain de 22 % en rapidité), elleAutre nouveauté : les Brave Rewards, un portefeuille intégré qui récompense les créateurs de contenus et les utilisateurs du navigateur grâce à un token publicitaire, le BAT (Basic Attention Tokens).Conçu notamment par, l'un des créateurs de Mozilla, Brave est plus que jamais recommandable, notamment pour les habitués de Chrome. Doté d'une interface similaire, il, et active par défaut l'extension HTTPS Everywhere, garantissant un minimum de sécurité pendant la navigation. De quoi offrir un double avantage : une navigation plus rapide, et un meilleur respect de la vie privée de ses utilisateurs.Disponible sur Windows, macOS, Linux, iOS et Android, Brave manque toutefois d'une fonctionnalité majeure :. Bonne nouvelle : cette nouveauté figure sur le planning des développeurs. Elle débarquera d'ici, grâce à une mise à jour qui marquera une nouvelle étape importante vers la version 1.0.