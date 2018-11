Brave s’équipe d’une IA, SpeedReader, qui permet de charger 20 fois plus vite les sites web

SpeedReader intervient avant même le changement des pages

La totalité des ressources liées à la pub et au tracking bloquée lors des tests

Brave poursuit son développement

Il y a quelques jours,a dévoilé un tout nouveau mode, qui ambitionne de mettre en place une navigation Internet encore plus rapide, et plus agréable. C'est l'heure des présentations.Le navigateur met à contribution l'intelligence artificielle pour développer sa nouvelle approche des modes de lecture, basée sur. SpeedReader supprime tout le contenu jugé non essentiel avant même le chargement de votre page web (c'est-à-dire avant même que le contenu indésirable ait eu le temps d'être téléchargé), ce qui permet un gain de temps, de bande passante et la suppression des annonces et des outils de tracking.Dans le détail, et selon des tests effectués par Brave, SpeedReader offre un chargement des pagesde données réseau échangées en moins ; et une mémoire sollicitéemoins. Ces résultats pourraient révolutionner l'utilisation d'Internet sur les mobiles, souvent dévorés par son utilisation.Brave note uneen termes de performances et de protection de la vie privée, avec des résultats plus importants sur les pages liées aux réseaux sociaux comme Twitter (31%) et Reddit (42%), ce qui reste moyen pour l'instant. Mais sur les 18 475 pages testées, SpeedReader al'extraction deliées à la publicité et au tracking. Et là, le navigateur tient son pari.Si le mode SpeedReader est activé par défaut sur le navigateur à partir de 2019, Brave annonce cependant que l'utilisateur librement pourra le désactiver.En deux petites années, Brave a su se faire un nom parmi les nombreux navigateurs web existants. Fondé par Bredan Eich, le cofondateur de Mozilla Firefox et le créateur du langage JavaScript, il a choisi comme leitmotiv de protéger la vie privée de ses utilisateurs en bloquant le tracking et en activant son mode, pour encourager une navigation plus sécurisée.Avec SpeedReader, Brave est décidé à aller encore plus loin que sesactuels.