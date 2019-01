La nouvelle version du navigateur Brave (0.55) est 22% plus rapide

Brave continue son chemin vers le 1.0

Une amélioration radicale en termes de performance

Pour ceux qui ne suivent pas le navigateur, rappelons queest construit à partir Chromium, qui n'est rien d'autre que la base même de Google Chrome . Seulement, avant cette nouvelle mouture 0.55, Brave ne s'appuyait surque pour son moteur de rendu, préférant(un fork d'électron) pour développer son interface graphique.C'est désormais terminé, Brave software a en effet annoncé l'abandon de Muon pour la version 0.55 de son navigateur. Complètement repensée et réécrite, la nouvelle version se base intégralement sur Chromium.Une étape importante sur le chemin de la version 1.0 du navigateur, qui devrait proposer prochainement de nouvelles mises à jour afin d'inclure de nouvelles fonctionnalités à, un portefeuille intégré qui récompense les créateurs de contenus et les utilisateurs de Brave grâce à un token publicitaire, le BAT.Outre les multiples améliorations et corrections apportées au navigateur avec cette version 0.55, Brave a missionné une équipe de chercheurs en performance afin de réaliser de nombreuses mesures et analyses et de quantifier le gain de performances.Les résultats sont éloquents, Brave présente « des améliorations radicales en termes de performance », bien plus que ce qui était antérieurement obtenu en bloquant simplement les contenus indésirables.L'équipe menée par Andrius Aucinas a démontré que Brave permet une économie de temps de chargement de 22 % (en moyenne), ce qui signifie que certaines pages web se chargent de 8 à 12 secondes plus rapidement par rapport à la version précédente. Ce gain de performance monte même à 44 % pour les environnements plus lents comme les appareils Android avec une connexion 3G, et de 10 à 34 % sur les ordinateurs portables dotés de connexions rapides.